Atlete Bol neemt met baanrecord afscheid van fans in Hengelo

Femke Bol heeft bij haar laatste wedstrijd op eigen bodem voor de Olympische Spelen haar baanrecord in Hengelo aangescherpt. Aangemoedigd door duizenden in poncho’s geklede fans won de 24-jarige Amersfoortse de 400 meter in 50,02, een verbetering van haar baanrecord van vorig jaar (50,11).

Bol was duidelijk sneller dan de Chileense Martina Weil (51,05) en Susanne Gogl-Walli uit Oostenrijk (51,21). De Nederlandse bleef wel boven haar nationaal record van 49,44 uit 2022.

Bol liep haar laatste 400 meter vlak. In Parijs gaat ze voor goud op de 400 meter horden, het nummer dat ze later deze maand ook nog afwerkt tijdens de Diamond League in Londen.