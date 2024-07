Britse hoop Raducanu redt het niet tegen qualifier op Wimbledon

De laatste Britse troef Emma Raducanu is uitgeschakeld op Wimbledon. De 21-jarige tennisster ging met 6-2 5-7 6-2 onderuit tegen qualifier Lulu Sun uit Nieuw-Zeeland. Daardoor staat zij nu verrassend in de kwartfinale van het vrouwentoernooi.

In de eerste set speelde de 23-jarige Sun feller en kon ze haar wil opleggen aan Raducanu. Die maakte op haar beurt te veel foutjes, waardoor de eerste set met 6-2 naar de linkshandige nummer 123 van de wereldranglijst ging.

In de tweede set lag het dichter bij elkaar, maar het was Raducanu die aan het langste eind trok. Ze pakte de set met 7-5.

Aan het begin van de derde set ging het mis voor de Britse. Ze gleed bij het derde punt al uit en raakte geblesseerd aan haar linkerbeen. Daar kwam ze niet meer bovenop. Sun maakte de wedstrijd uiteindelijk uit op haar tweede wedstrijdpunt. In de volgende ronde treft ze Donna Vekic uit Kroatië.

Raducanu won in 2021 uit het niets de US Open. Ze was de eerste tennisser in de ‘open era’ die vanuit de kwalificaties een grand slam won. Na haar zege in New York ging het bergafwaarts. Inmiddels is ze afgezakt naar plek 135 van de wereldranglijst. Haar hoogste ranking ooit was in juli 2022, toen ze op plek 10 stond.