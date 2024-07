LeBron James (39) basketbalt ook komend seizoen voor de Lakers

LeBron James komt ook komend seizoen uit voor Los Angeles Lakers. De 39-jarige basketballegende begint aan zijn 22e seizoen in de NBA.

Hoewel de Lakers geen contractdetails vrijgaven, zou het volgens ESPN gaan om een deal van twee jaar die ‘King James’ ruim 100 miljoen dollar oplevert. Voor het tweede seizoen (2025-2026) zou de Amerikaan beschikken over een ‘player option’ waardoor hij zelf kan beslissen of hij bij de Lakers blijft of een vrije speler wordt.

James draait sinds 2003 mee in de NBA. Hij debuteerde bij Cleveland Cavaliers (2003-2010), vertrok vervolgens naar Miami Heat (2010-2014) om daarna terug te keren naar Cleveland Cavaliers (2014-2018).

Sinds 2018 speelt hij in Los Angeles. De viervoudig NBA-kampioen staat zodoende voor zijn zevende jaar bij de Lakers. Hij zal dan zijn droom kunnen waarmaken en samenspelen met zijn zoon LeBron ‘Bronny’ James Jr, die onlangs werd vastgelegd door de Lakers. Hij ondertekende op zijn negentiende een contract voor vier seizoenen. Het wordt de eerste keer dat een vader en zoon in de NBA aan elkaars zijde spelen.

James is met ruim 40.000 punten de topschutter aller tijden in de Amerikaanse NBA-competitie.