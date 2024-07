MotoGP-coureur Bagnaia wint GP van Duitsland na crash Martín

MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft de Grote Prijs van Duitsland gewonnen. De 27-jarige Italiaan had aanvankelijk weinig kans op de winst, maar zag Jorge Martín drie rondes voor het eind crashen. Door de zege is Bagnaia de nieuwe leider in het WK-klassement.

De regerend wereldkampioen klokte op de Sachsenring met zijn Ducati een tijd van 40.40,063. Marc Márquez werd tweede. Zijn jongere broer Álex Márquez eindigde op de derde plaats. Bagnaia was vorige week ook al de snelste op het circuit van Assen.

Martín verliest door zijn crash de eerste plek in het WK-klassement. Hij heeft nu 212 punten, 10 minder dan Bagnaia. Zaterdag was Martín nog wel de snelste bij de sprintrace.