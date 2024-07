Pogacar baalt van ‘bange’ Vingegaard in Tour

Tadej Pogacar mopperde na de negende etappe van de Tour de France over het optreden van zijn concurrent Jonas Vingegaard. Toen het tweetal, met de Belg Remco Evenepoel, in de gevreesde gravelrit uit het peloton was weggereden en de kop van de wedstrijd naderde, hield de Deen van Visma – Lease a Bike zijn benen stil. “Het is jammer dat ze niet wilden meerijden. We hadden hier op het podium kunnen staan”, sprak de Sloveense geletruidrager van UAE Team Emirates.

Pogacar probeerde meerdere keren aan te vallen. “Het is jammer dat we er niet voor gingen. Het heeft volgens mij met de tactiek van Visma te maken. Ze zijn bang voor mij en volgen alleen mijn wiel”, klaagde de Sloveen. Evenepoel beaamde het, maar was minder teleurgesteld. “Het is jammer, we hadden hier de rest misschien wel op drie minuten kunnen rijden. Maar je moet de tactische keuzes van andere ploegen respecteren.”

Visma – Lease a Bike-ploegleider Arthur van Dongen haalde bij tv-zender Sporza zijn schouders op. “Hij is de geletruidrager, hè”, zei de Brabander. “Jonas reed na een lekke band ook op de fiets van Jan Tratnik (Sloveense ploeggenoot). We wilden Pogacar verder niet helpen. Als hij later weer aanvalt en wij hebben meegereden, dan hebben we energie verspild. Worden we dan overboord gegooid, dan zegt iedereen: waarom reed je mee? Het was een bewuste en goede keuze.”