Positief doktersadvies voor tennisser Zverev op Wimbledon

Tennisser Alexander Zverev kan maandag aantreden voor zijn partij in de vierde ronde op Wimbledon tegen Taylor Fritz. Dat heeft de dokter hem gezegd, melden Duitse media. Zverev kampt met een pijnlijke knie en ging daarvoor zaterdag en zondag naar het ziekenhuis.

In zijn vorige partij liep Zverev hinkend over het gras nadat hij uitgleed. De nummer 4 van de wereld won desondanks wel van de Brit Cameron Norrie. Zverev, die laatst nog finalist was op Roland Garros, draagt nu een soort verband om zijn linkerknie.

Zverev treft Fritz maandag op het centre court in Londen. De Duitser kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de vierde ronde.