Ronde van Oostenrijk geëindigd met herdenkingsrit

De Ronde van Oostenrijk is na het dodelijke ongeval van de Noorse wielrenner André Drege zaterdag een dag later besloten met een symbolische herdenkingstocht. In Kufstein, waar normaal de start was geweest van de slotrit, stapten de renners na een minuut stilte op de fiets voor een korte rondgang. De renners van zijn ploeg Coop-Repsol reden daarna, allen met het rugnummer van hun overleden collega, voorop in een korte ronde.

Daarna werden de renners per auto vervoerd naar Tulfes, vanwaaruit een condoleance-optocht over tien kilometer volgde naar Innsbruck-Igls. Koersdirecteur Thomas Pupp hield een emotionele toespraak. “Onze hele organisatie is kapot van dit tragische ongeval en onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van André, zijn dierbaren en zijn team Coop-Repsol in deze ongelooflijk moeilijke tijd”, zei Pupp. De herdenkingsrit was de uitdrukkelijke wens van Dreges vader, zijn ploeggenoten en zijn hele team.

De 25-jarige Drege was zaterdag in de afdaling van de Grossglockner gevallen en buiten bewustzijn aangetroffen. Het lukte niet hem te reanimeren. Details over het ongeval zijn door de politie nog niet vrijgegeven. De Sloveense renner Jaka Primozic was als getuige door de politie ondervraagd. “André en ik zijn met zeer hoge snelheid naar beneden gereden, het waaide ook hard. Hij is zonder aanwijsbare oorzaak ten val gekomen. Ik heb het niet goed gezien. Het ging zo snel”, vertelde Primozic. “Het was echt een vreselijke val. Ik heb meteen hulp gezocht en de politie, die een bocht verder stond, gewaarschuwd.”

Door de neutralisatie van de laatste etappe ging de eindzege naar de Italiaan Diego Ulissi.