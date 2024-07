Sprinter Martina bij afscheid in Hengelo onderscheiden met lintje

Atleet Churandy Martina is bij zijn afscheid van het Nederlandse publiek tijdens de FBK Games in Hengelo onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De sprinter kreeg het lintje op de baan onder toeziend oog van speciaal uit Curaçao overgevlogen familie. “Dit is heel bijzonder, ik moet wel nog even kijken wat het is en betekent”, zei de onlangs 40 jaar geworden Martina in een eerste reactie.

Martina loopt zondagavond in Hengelo zijn laatste officiële wedstrijd op Nederlandse bodem. De houder van het Nederlands record op de 100 en 200 meter mag waarschijnlijk nog wel met de estafettemannen naar Parijs voor zijn zesde Olympische Spelen. De atletiekbond geeft daarover een dezer dagen uitsluitsel.

Ook de in september gestopte Dafne Schippers kreeg in Hengelo een afscheid van de eigen fans. De winnares van olympisch zilver in 2016 reed als bijrijder in een cabrio een ererondje over de baan langs de met ruim 8000 supporters gevulde tribunes.

Tweevoudig wereldkampioene Schippers gaf na de ereronde aan dat ze steeds meer beseft wat ze heeft gepresteerd in haar carrière. “Dat besef heb ik nu wel af en toe, misschien wel meer dan tijdens mijn carrière. Ik vind het ook eervol om hier zo te komen binnenrijden. Het voelt toch altijd een beetje als thuiskomen, fantastisch”, aldus de 32-jarige Utrechtse.