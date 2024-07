Tennisster Gauff strandt in vierde ronde Wimbledon tegen Navarro

Tennisster Coco Gauff is in de vierde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Amerikaanse verloor in twee sets van haar landgenote Emma Navarro: 6-4 6-3.

De 20-jarige Gauff was de hoogst geplaatste speelster in het toernooi na de uitschakeling een dag eerder van de Poolse Iga Swiatek. Maar de Amerikaanse winnares van de US Open kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de vierde ronde.

De 23-jarige Navarro was bij haar enige andere optreden op het Londense gras in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze maakte in de eerste set minder fouten dan Gauff en nadat beide speelsters een keer hun opslagbeurt hadden verloren, sloeg ze op 5-4 toe met een tweede break. Haar opponente wist het even niet meer en leverde bij 2-1 voor Navarro haar opslagbeurt opnieuw in. Navarro was al dicht bij de zege op 5-2, maar mocht een game later zelf serveren voor de wedstrijd. Op haar derde matchpoint maakte ze het af door een fout van Gauff.

Navarro neemt het in de kwartfinale op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. De Italiaanse ging door naar de laatste acht na een opgave van de Amerikaanse Madison Keys door een blessure in de derde set (6-3 6-7 (6) 5-5). Paolini verloor eerder dit voorjaar de finale van Roland Garros van Swiatek.