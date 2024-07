Verstappen tevreden met tweede plaats na juiste beslissingen

Max Verstappen klonk best tevreden na zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Groot-Brittannië achter de Britse winnaar Lewis Hamilton. “We hadden de snelheid vandaag niet. Het zag er niet goed uit en ik hield rekening met de vijfde of zesde plaats, maar we namen de juiste beslissingen”, zei hij over de tactiek van de pitstops die hem in de race toch weer terug in de top 3 bracht.

“Het had erger gekund, maar ik wilde niet te veel risico nemen”, zei Verstappen in het interview na afloop op de baan. “Door de regen moesten we natuurlijk naar intermediates. Daarna begon de baan op te drogen en op een gegeven moment moet je dan de gok maken om terug naar slicks te gaan. Dat pakte goed uit.”

Verstappen had ook nog wel enige kritiek in het interview met Viaplay. “Het ging natuurlijk van geen meter”, zei hij over de beginfase van de race. “Op de mediums werden de voorbanden veel te warm. Ik had geen grip in de langzame bochten en kon het niet goedmaken in de snelle bochten. Vandaar dat ik helemaal terugzakte. Het zag ernaar uit dat het plek 5 of 6 werd en dat is niet wat je wilt.”

De wereldkampioen vindt dat het team het tijdens de race niet beter had kunnen doen. “Ook met het besluit om voor de harde band te kiezen. Want als ik op de softs had gestaan, was ik waarschijnlijk ook verder naar achteren gevallen. Met een te langzame auto zijn we tweede geworden en dat is als team het maximale, maar niet wat ik wil. Er is werk aan de winkel, want we zijn op dit moment duidelijk niet de snelste.”

Verstappen gaf na afloop een duimpje aan winnaar Hamilton. “Ja prima toch? Hij heeft de juiste race gereden en ze hebben de juiste beslissingen genomen. Ze waren sneller dan wij en winnen voor het thuispubliek is altijd heel bijzonder.”