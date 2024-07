Consonni sprint naar ritzege in Giro d’Italia

De Italiaanse Chiara Consonni heeft de tweede etappe in de Giro d’Italia voor vrouwen gewonnen. Het was een rit over 110 kilometer van Sirmione naar Volta Mantovana. De 25-jarige renster van UAE Team ADQ versloeg in de sprint de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky en de Italiaanse Elisa Balsamo. De Nederlandse Mylène de Zoete werd vijfde.

De leiderstrui bleef in handen van Elisa Longo Borghini van de ploeg Lidl-Trek. De Italiaanse had zondag de openingsetappe, een tijdrit, gewonnen.

Lang leek de Braziliaanse Ana Vitória Magalhães voor een stunt te gaan zorgen. De 23-jarige renster van de ploeg Bepink-Bongioanni had bij het ingaan van de lokale omloop, op 22 kilometer voor de finish, nog ruim drie minuten voorsprong. Maar toen met name de ploegen Lidl-Trek en SD Worx-Protime het tempo verhoogden bleek die marge net niet voldoende. Op minder dan 2 kilometer voor de finish werd ze ingerekend.

Anouska Koster was de eerste renster die haar voorbijsnelde. Maar ook de poging van de Nederlandse om alleen naar de finish te rijden strandde. Consonni bleef in de sprint Kopecky net voor. “Ik was enorm gefocust op de sprint vandaag. We krijgen deze Giro niet zo veel kansen”, vertelde Consonni die haar derde ritzege boekte in de rittenkoers van haar vaderland. “We hebben er als ploeg voor moeten werken. Mijn teamgenoten hebben het geweldig gedaan.”

Dinsdag volgt de eerste bergrit met aankomst in Toano na een klim van 15,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,9 procent. De Giro duurt tot en met zondag.