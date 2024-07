Djokovic zonder setverlies naar kwartfinales Wimbledon

Novak Djokovic heeft zonder problemen de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De Servische tennisser, nummer 2 van de wereld, had twee uur nodig om de Deen Holger Rune te verslaan: 6-3 6-4 6-2. Djokovic treft nu de als negende geplaatste Alex de Minaur uit Australië, die voor het eerst bij de laatste acht zit op Wimbledon.

De 37-jarige Serviër was al zeven keer de beste op het gras in Londen. Vorig jaar moest Djokovic het in de finale in vijf sets afleggen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

De 24-voudig grandslamkampioen liep begin vorige maand op Roland Garros een knieblessure op en moest een operatie ondergaan. Het was even onzeker of Djokovic op tijd fit zou zijn voor Wimbledon, maar het herstel verliep voorspoedig en de Serviër kwam ook vrij eenvoudig de eerste week van het grandslamtoernooi door. Wel moest hij in de tweede en derde ronde één set afstaan.