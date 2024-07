Roglic ziet knecht Vlasov opgeven in Tour met gebroken enkel

Wielrenner Aleksandr Vlasov stapt na de rustdag in de Tour de France niet meer op voor de tiende etappe van dinsdag. De 28-jarige Rus van Red Bull – Bora-hansgrohe heeft zondag bij een valpartij zijn enkel gebroken. Dat meldt zijn ploeg in een update op X.

De opgave van Vlasov is slecht nieuws voor Primoz Roglic. De Rus was een van de renners die de Sloveense kopman zou bijstaan in het hooggebergte.

De Tour gaat dinsdag verder met een rit over ruim 187 kilometer, van Orléans naar Saint-Amand-Montrond. De Sloveen Tadej Pogacar draagt de gele leiderstrui. Roglic staat op de vierde plaats met een achterstand van ruim anderhalve minuut op zijn landgenoot.