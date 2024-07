Rojer klaar in dubbelspel Wimbledon na twee verloren tiebreaks

Tennisser Jean-Julien Rojer is gestrand in de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon. De 42-jarige Nederlander verloor met zijn Britse partner Lloyd Glasspool na twee tiebreaks van de Duitsers Constantin Frantzen en Hendrik Jebens: 7-6 (5) 7-6 (3).

Rojer en Glasspool stonden in de eerste set slechts zes punten af in hun eigen servicegames, maar één verloren servicepunt in de tiebreak was meteen beslissend voor de uitkomst van de set. Ook in de tweede set kende het Nederlands-Britse duo weinig problemen op de eigen opslag, waarna de Duitsers twee keer toesloegen in de tiebreak.

Rojer won het dubbelspel in Londen in 2015 met toenmalig partner Horia Tecau uit Roemenië. Rojer en Glasspool vormen sinds dit seizoen een koppel.