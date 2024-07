Rybakina naar kwartfinale Wimbledon na opgave Kalinskaja

Tennisster Elena Rybakina is doorgedrongen tot de kwartfinale van Wimbledon. De als vierde geplaatste speelster uit Kazachstan zag haar Russische tegenstandster Anna Kalinskaja opgeven met een blessure. Rybakina stond op dat moment met 6-3 3-0 voor.

De 25-jarige Rybakina, winnares van het toernooi in 2022, verloor meteen haar eerste servicegame op love. Na een 3-1-achterstand won ze echter vijf games op rij om de eerste set binnen te halen. Kalinskaja, die in de eerste set al een keer werd behandeld voor een blessure, verloor in de tweede set twee keer haar opslag voordat ze opgaf.

Rybakina treft in de kwartfinales de winnares van de partij tussen de Chinese Xinyu Wang en Elina Svitolina uit Oekraïne.