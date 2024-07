Tennisser Zverev na 2-0-voorsprong uitgeschakeld op Wimbledon

Tennisser Alexander Zverev heeft op Wimbledon een pijnlijke aftocht beleefd. De nummer 4 van de wereld kwam in de vierde ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz met 2-0 in sets voor, maar gaf de partij alsnog uit handen. Fritz, twaalfde op de wereldranglijst, boekte op het centercourt een fraaie zege: 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 6-3.

Zverev speelde met een bandage om zijn linkerknie. Twee dagen eerder was hij tegen de Brit Cameron Norrie uitgegleden en daarbij had de Duitser zijn knie bezeerd. Desondanks begon Zverev sterk tegen Fritz. Nadat de olympisch kampioen in de derde set bij 4-4 met een dubbele fout zijn servicebeurt had ingeleverd, raakte Zverev het initiatief kwijt. Fritz ging steeds beter spelen en plaatste zich voor de kwartfinales van het Engelse grandslamtoernooi. De 26-jarige Amerikaan treft daarin de Italiaan Lorenzo Musetti.

Zverev bereikte enkele weken geleden de finale van Roland Garros. Daarin moest de 27-jarige Duitser het in vijf sets afleggen tegen Carlos Alcaraz uit Spanje.

Zverev kwam op het gras van Wimbledon nog nooit verder dan de vierde ronde. Ook dit keer bleef hij in die fase van het toernooi steken.