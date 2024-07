Turnster Van Pol en zussen Wevers voor derde keer naar Spelen

Turnsters Vera van Pol (30), Sanne Wevers en Lieke Wevers (beiden 32) maken zich op voor hun derde deelname aan de Olympische Spelen. Het drietal is door bondscoach Jeroen Jacobs geselecteerd voor Parijs. Ook Naomi Visser (22) en Sanna Veerman (22) zijn opgenomen in de Nederlandse ploeg.

“Conform de interne selectieprocedure hebben we een team van vijf goede turnsters samengesteld”, zegt Jacobs. “Ik heb alle vertrouwen dat elke individuele turnster maximaal zal bijdragen aan het teamresultaat én daarmee een goede uitgangspositie heeft voor een individuele prestatie en eventuele finale.”

Floor Slooff en Tisha Volleman zijn aangewezen als niet meereizende reserves.

Nederlands meerkampkampioene Van Pol en de zussen Wevers waren er in Rio de Janeiro (2016) en Tokio (in 2021) ook al bij. In 2016 maakten ze deel uit van de ploeg die in Rio zevende werd in de landenfinale.

Sanne Wevers greep in 2016 de olympische balktitel. In Tokio miste ze de finale op dat toestel. Ze laste vervolgens een pauze in, maar maakte in 2023 haar comeback in wedstrijdverband.

Haar zus Lieke, die in Rio en Tokio in de individuele meerkampfinale stond, laste na Tokio eveneens een pauze in. Ze maakte dit jaar haar wedstrijdcomeback en turnde bij de EK in Rimini haar eerste internationale toernooi sinds Tokio.

Visser en Veerman, die inmiddels al diverse EK- en WK-finales geturnd hebben, debuteren op de Spelen.

De turnsters worden in Parijs begeleid door bondscoach Jacobs en coaches Vincent Wevers, Kevin den Uijl en José van der Veen.

De Nederlandse vrouwen plaatsten zich bij de WK van vorig jaar met een volledig team voor Parijs.

Eind juni werd al bekend dat Casimir Schmidt, Loran de Munck, Frank Rijken, Jermain Grünberg en Martijn de Veer de Nederlandse mannenploeg vormen in Parijs.