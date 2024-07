Djokovic gaat na overtuigende zege op Wimbledon tekeer tegen fans

Novak Djokovic is na zijn overtuigende zege op Holger Rune in de vierde ronde van Wimbledon tekeergegaan tegen het volgens hem respectloze publiek. De toeschouwers waren duidelijk op de hand van de Deen, wat ze uitten door “Ruuune” te roepen op de spaarzame momenten dat hij zich liet zien. “Aan iedereen die ervoor heeft gekozen om iemand, in dit geval mij, respectloos te behandelen: slaaap lekker, slaaap lekker, slaaap lekker”, zei de 37-jarige Serviër in het interview op de baan.

Vervolgens opperde de interviewer dat de fans vooral hun waardering uitten voor Rune, in plaats van Djokovic dwars te zitten. “Nee, ik accepteer dat niet. Ik weet dat ze juichten voor Rune, maar dat is een excuus om ook uit te jouwen. Ik speel al meer dan twintig jaar op dit niveau. Geloof me, ik ken alle trucjes. Ik weet hoe het werkt. Maar het is prima. Jullie krijgen mij er niet onder. Ik heb in vijandigere omstandigheden gespeeld.”

In een latere reactie toonde de 24-voudig grandslamwinnaar en nummer 2 van de wereld zich iets rustiger. “Supporters hebben het recht te juichen voor wie ze willen. Ik weet ook niet wat Wimbledon eraan kan doen. Je kunt niet een heel vak leeghalen als mensen zich misdragen. Ik heb respect voor echte fans, maar zal me laten horen als iemand over de schreef gaat.”