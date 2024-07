Franse rugbyers vast op verdenking van aanranding

Twee Franse rugby-internationals zijn in Argentinië gearresteerd op verdenking van aanranding. Dat gebeurde voordat de ploeg vanuit Buenos Aires naar Montevideo zou vliegen voor een duel met Uruguay. De Fransen zijn bezig aan een oefenstage in Zuid-Amerika.

“Het gaat om de spelers Oscar Jégou en Hugo Auradou”, bevestigde Florian Grill, de voorzitter van de Franse rugbybond FFR. Beiden hadden zaterdag hun debuut gemaakt in de Franse nationale ploeg. “Hun namen staan in de (Argentijnse) pers: Jégou en Auradou. Er is een onderzoek gaande. Daarom ben ik overgevlogen uit Parijs. Als de feiten bevestigd worden is dit zeer serieus. Onze gedachten moeten nu al bij de jonge vrouw zijn. Als dit waar is, gaat het in tegen alles waar rugby voor staat en wat we bij de 2000 amateurclubs uitdragen”, aldus Grill.

“Als het onderzoek de vermeende feiten bevestigt, is er sprake van een gruwelijke daad”, schreef ook de Franse minister van sport Amélie Oudéa-Castéra op X.

De arrestatie van het tweetal volgt op het naar huis sturen van een andere speler, Melvyn Jaminet, die zich op sociale media racistisch had geuit. “De eerste Arabier die ik tegenkom geef ik een kopstoot”, sprak hij in een filmpje. Hij bood inmiddels op Instagram zijn excuses aan.