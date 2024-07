Golfer Luiten haalt uit naar IOC na weigeren startplek Spelen

Joost Luiten heeft hard uitgehaald naar het Internationaal Olympisch Comité, dat eerder op de dag bekend had gemaakt dat de golfer niet mag deelnemen aan de Spelen van Parijs. De 38-jarige Nederlander verwijt het IOC leugens te verkondigen, als dat zegt te staan voor integriteit, ‘fairplay’ en respect.

Luiten had via een kort geding tegen de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF selectie voor de Spelen afgedwongen. De golfer had voldaan aan de internationale kwalificatie-eisen, maar niet aan de aanvullende eisen van NOC*NSF. De sportkoepel had daarom de golfer niet opgenomen in de olympische equipe, maar meldde hem na de uitspraak van de rechter toch aan bij het Internationaal Olympisch Comité.

Het IOC liet echter aan de internationale golffederatie IGF weten dat door de aanvankelijke terugtrekking van Luiten door NOC*NSF de ongebruikte plaats al was opgevuld door een andere golfer. Het comité wees daarna het verzoek van de golfbond voor een extra 61e startplaats voor Luiten af, tot grote woede van de golfer. “Hoewel ik gekwalificeerd ben volgens de eigen regels en ben aangemeld voor de deadline, laten ze me niet deelnemen”, reageerde Luiten vanuit Schotland op Instagram bij een foto van de olympische ringen met een groot kruis erdoorheen.