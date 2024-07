Golfer Van Driel ziet af van rechtszaak om olympisch ticket

Golfer Darius van Driel heeft besloten toch af te zien van een rechtszaak om een olympisch ticket. De 35-jarige Van Driel wilde net als Joost Luiten via een kort geding deelname aan de Spelen van Parijs afdwingen. De Leidschendammer ziet het bij nader inzien echter niet zitten om naar de rechter te gaan, omdat het hem “veel te veel tijd en energie” kost.

Van Driel, die begin dit jaar in Kenia zijn eerste toernooi op de DP WorldTour won, bevestigt een bericht hierover op de website van Golfers Magazine. Hij wil verder geen toelichting geven. “Ik blijf erbij dat het belachelijk is dat ik niet naar de Olympische Spelen mag, maar heb wel besloten dat een gang naar de rechter geen zin heeft”, zegt de golfer, die tegen het magazine eenmalig zijn verhaal wilde doen. “Niet alleen omdat de deadline al verstreken is en onze plaatsen vergeven zijn, ook niet omdat mijn zaak toch net anders is dan die van Joost, maar zeker ook omdat ik er echt helemaal klaar mee ben. Ik doe mijn verhaal nog één keer en dat gaat er wat mij betreft een dikke streep onder dit hoofdstuk. Het kost me veel te veel tijd en energie.”

Luiten, Van Driel en ook Dewi Weber hadden zich volgens de internationale ranking geplaatst voor de Spelen, maar ze voldeden niet aan de aanvullende eisen van NOC*NSF. De Nederlandse sportkoepel wilde hen daarom niet afvaardigen naar Parijs.

Luiten legde zich hier niet bij neer en spande een kort geding aan. Met succes, want de rechter bepaalde vorige week dat NOC*NSF hem wél moet inschrijven voor de Spelen. Dat betekent dat Luiten, net als Anne van Dam, in augustus op de banen van Le Golf National meedoet aan het olympische toernooi. Van Dam verzekerde zich begin dit jaar al van kwalificatie voor Parijs.