Moeilijke eerste Tourweek is vergeten voor ritwinnaar Philipsen

De opluchting was groot bij Jasper Philipsen. De 26-jarige Belg, die algemeen wordt beschouwd als de snelste sprinter van het mondiale wielerpeloton, stond na een week nog op nul ritzeges in de Tour de France. “We hebben onze kracht hervonden”, doelde hij op zichzelf, maar zeker ook op de inspanningen van zijn ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck.

De Belg Robbe Ghys en uiteindelijk wereldkampioen Mathieu van der Poel brachten hun sprinter met een perfecte ‘lead-out’ naar de laatste 150 meter. “We hebben gedaan waarvoor we hier zijn”, sprak Philipsen in het flashinterview kort na de finish. “Het is wel een opluchting. Die eerste week leek eindeloos te duren, zonder succes en ook met wat pech. Het was zwaar na een aantal sprints zonder zege. Gelukkig is het team in mij blijven geloven. Ik denk dat we de overwinning verdienden.”