Philipsen sprint naar ritwinst in Tour de France

De Belg Jasper Philipsen heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit van Orléans naar Saint-Amand-Montrond over 187 kilometer. De sprinter van Alpecin-Deceuninck hield in de massasprint de Eritreeër Biniam Girmay en de Duitser Pascal Ackermann achter zich. Philipsen, die vorig jaar vier ritten won, werd door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel perfect in stelling gebracht.

De gele leiderstrui blijft in handen van de Sloveen Tadej Pogacar. De kopman van UAE Team Emirates heeft 33 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel. De Deen Jonas Vingegaard volgt op 1.15 van de klassementsleider.

Woensdag volgt een rit van Évaux-les-Bains naar Le Lioran met vooral in de slotfase een aantal pittige beklimmingen.

Het peloton deed het vanuit Orléans richting de tussensprint na 57 kilometer rustig aan. Pas vlak voordat Romorantin-Lanthenay werd bereikt, sprongen enkele Belgen weg. Van hen pakte Kobe Goossens voor Harm Vanhoucke het maximale aantal van 20 punten. Hun landgenoot Philipsen was een minuut later de snelste van het peloton. Hij leek de achter hem rijdende groenetruidrager Girmay licht te hinderen.

Na die sprint keerde de rust terug. Op iets meer dan 60 kilometer voor de finish groepeerden de meeste ploegen zich vooraan op een punt waar de zijwind voor breuken in het peloton zou kunnen zorgen. Dat gebeurde niet, waarna de ploegen van de sprinters zich langzaamaan voorin posteerden. Pas een kleine 7 kilometer voor de finish schoot het tempo omhoog. Philipsen had drie ploeggenoten voor zich rijden. Met name Van der Poel en de Belg Robbe Ghys hielpen hun sprinter naar de juiste positie. Philipsen slaagde er vervolgens in de rit te winnen. Het was zijn zevende ritzege in de Tour, maar pas de eerste dit jaar.

Dylan Groenewegen was op de negende plaats de eerste Nederlander.