Sinner voelde zich niet fit en had het zwaar op Wimbledon

Tennisser Jannik Sinner heeft na zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon bevestigd dat hij niet 100 procent fit was. De Italiaanse nummer 1 van de wereld verloor in vijf sets van de Rus Daniil Medvedev.

“Vanochtend voelde ik me niet geweldig. Ik had wat problemen. Toen werd het zwaar, ook door de vermoeidheid”, zei Sinner na zijn vijfde wedstrijd in anderhalve week.

“Ik probeerde te vechten met wat ik vandaag in me had, maar het was niet makkelijk. Maar dat neemt niets weg van Daniil zijn prestatie. Hij speelde slim en goed tennis.”

De 22-jarige Sinner won begin dit jaar de Australian Open. Op Roland Garros verloor hij in de halve eindstrijd van Carlos Alcaraz, nu de tegenstander van Medvedev op Wimbledon.