Spanje en Frankrijk spelen op EK voor plek in finale

Spanje en Frankrijk bepalen wie zich als eerste plaatst voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. De twee toplanden treffen elkaar in de halve eindstrijd, die om 21.00 uur in de Allianz Arena in München begint.

Frankrijk werd voor aanvang van het toernooi door velen als grootste titelkandidaat gezien. De WK-finalist van Qatar maakte nog niet heel veel indruk en scoort moeilijk. Kylian Mbappé benutte een penalty tegen Polen en de andere twee treffers waren eigen doelpunten, van Maximilian Wöber en Jan Vertonghen. Frankrijk heeft een sterke verdediging en kreeg in vijf wedstrijden pas één doelpunt tegen.

Spanje won dit EK onder meer van Kroatië (3-0), Italië (1-0) en in de kwartfinales na verlenging met 2-1 van gastland Duitsland.

De winnaar van de halve finale neemt het zondag in Berlijn op tegen Nederland of Engeland. Die twee landen staan woensdag in Dortmund tegenover elkaar.

Frankrijk won de Europese titel twee keer, in 1984 en 2000. Spanje was drie keer de beste van Europa, in 1964, 2008 en 2012.