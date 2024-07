Spanje tegen winnaar Oranje – Engeland in finale van EK

Spanje heeft als eerste land de finale van het EK voetbal bereikt. De kampioen van 2008 en 2012 was in München met 2-1 te sterk voor Frankrijk.

Mogelijk is Spanje zondag de tegenstander van Oranje in de eindstrijd. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het woensdag in Dortmund op tegen Engeland.

Spanje kwam in de negende minuut op achterstand tegen de Fransen. Randal Kolo Muani kopte raak, op aangeven van Kylian Mbappé. Laatstgenoemde verscheen in München zonder masker aan de aftrap. De sterspeler van de Fransen brak in de groepsfase van het EK zijn neus.

Het doelpunt van Kolo Muani was pas het eerste doelpunt op het EK waarbij de Fransen een aanval bekroonden met een doelpunt. Eerder in het toernooi scoorde Frankrijk alleen uit een penalty en door eigen doelpunten.

In de 21e minuut kwam Spanje op gelijke hoogte. Tienersensatie Lamine Yamal trok naar binnen en krulde de bal fraai in de linkerhoek. De bal verdween via de binnenkant van de paal achter de Franse keeper Mike Maignan.

Yamal werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK. De aanvaller van FC Barcelona, die 16 jaar en 362 dagen oud is, nam het record over van de Zwitser Johan Vonlanthen. Die was 18 jaar en 141 dagen oud toen hij op het EK van 2004 scoorde, ook tegen Frankrijk.

Vier minuten later was het opnieuw raak voor Spanje. Dani Olmo kreeg de bal in het zestienmetergebied voor zijn voeten, waarna hij zich knap vrijspeelde en diagonaal uithaalde. De Franse verdediger Jules Koundé raakte de bal nog aan.

In het restant bleven doelpunten uit, waardoor het tot de laatste minuut spannend bleef. Antoine Griezmann kwam bij de Fransen na een uur binnen de lijnen, maar ook hij wist het verschil niet te maken. Ook invaller Olivier Giroud wist het toernooi van Frankrijk niet van glans te voorzien met een doelpunt.

Mbappé kreeg een paar minuten voor tijd nog een uitgelezen kans op de 2-2, maar hij schoot de bal in kansrijke positie ver over, hetgeen illustratief bleek voor het toernooi van de Fransen.

Op het vorige EK bleef Frankrijk, in 2022 nog finalist op het WK, in de achtste finales steken. Toen bleek Zwitserland te sterk.