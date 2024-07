Sprinter Groenewegen baalt van gemiste kans in Tour

Dylan Groenewegen moest zich in een nieuwe massasprint in de Tour de France neerleggen bij een klassering als negende. “Balen, hier koop ik niks voor. Dit is niet waarvoor we al die risico’s hebben genomen”, blikte de Amsterdammer van de ploeg Jayco-AlUla terug op de tiende etappe.

Groenewegen heeft zijn ritzege al op zak, maar wil uiteraard meer. “Zo’n 2,5 kilometer voor de finish kwamen we bijna ten val. We bleven gelukkig goed samen en kwamen aan de rechterkant weer naar voren, maar dat kostte wel energie”, vertelde de sprinter. “Daarna moest ik in een bocht remmen en was ik niet meer in positie. Als dan een ploeg als Alpecin een goede ‘lead-out’ doet, ben je gezien.”

Het was het einde van een saaie rit, waarin de nervositeit even toesloeg op een punt waar de wind wellicht breuken in het peloton zou kunnen veroorzaken. “Dat gaf veel stress, maar er stond uiteindelijk geen wind. Best irritant, want je moet wel voorin zitten. Ik voelde me goed vandaag. We weten dat we Alpecin kunnen verslaan. Dit voelt als een gemiste kans, maar daar moet je niet te lang bij stilstaan.”