Tennisster Vekic voor het eerst naar laatste vier Wimbledon

Tennisster Donna Vekic heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales van Wimbledon bereikt. De 28-jarige Kroatische maakte in de kwartfinale een einde aan het Wimbledon-avontuur van de Nieuw-Zeelandse qualifier Lulu Sun: 5-7 6-4 6-1.

Vekic is de nummer 37 van de wereldranglijst. Ze haalde eerder twee keer de kwartfinales op een grand slam, in 2019 op de US Open en vorig jaar op de Australian Open. Voor Sun was het de eerste deelname aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ze bereikte via de kwalificaties het hoofdschema en schakelde daarin in de vierde ronde de Britse hoop Emma Raducanu uit.

In de halve finale treft Vekic eveneens een tennisster die nog niet eerder de laatste vier haalde op het Londense grastoernooi. Ze neemt het op tegen de winnares van de kwartfinale tussen de Italiaanse Jasmine Paolini en de Amerikaanse Emma Navarro.