Tourpeloton zit na rustdag weer op de fiets

Vanuit Orléans is het peloton in de Tour de France kort na 13.00 uur op de fiets gestapt voor de tiende etappe. Die leidt naar Saint-Amand-Montrond. De Rus Aleksandr Vlasov is er na de rustdag niet meer bij. De renner van Red Bull – Bora-hansgrohe heeft de Tour moeten verlaten nadat bleek dat hij bij een val in de gravelrit van zondag een enkel had gebroken.

Vlasov is de vierde uitvaller, waardoor het peloton nog 172 renners telt. Zij krijgen een grotendeels vlakke rit over 187 kilometer voorgeschoteld waarin geen enkel punt voor het bergklassement te verdienen valt. De sprinters zullen zich opmaken voor een tussensprint na 57 kilometer, maar de grootste uitdaging ligt wellicht in de laatste 60 kilometer wanneer de zijwind mogelijk een rol gaat spelen en het peloton kan breken.

De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. Het groen van het sprintklassement is in handen van de Eritreeër Biniam Girmay, voor wie wellicht kansen liggen wanneer er rond 17.25 uur wordt gesprint om de etappezege. De andere truien zijn in handen van de Noor Jonas Abrahamsen (bolletjes, berg) en Remco Evenepoel (wit, jongeren). De Belg is ook de naaste belager in het algemeen klassement van Pogacar.

Na een geneutraliseerd deel gaat de rit om 13.25 uur officieel van start.