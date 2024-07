Tourrit voor sprinters, met kans op ‘waaiers’

Na de eerste rustdag gaat de Tour de France verder met een vlakke rit van Orléans naar Saint-Amand-Montrond. Op papier lijkt het een rit die zal uitmonden in een massasprint. De Belg Jasper Philipsen zal uitkijken naar een kans om een eerste ritzege binnen te halen. Vorig jaar won de Belg van Alpecin-Deceuninck liefst vier Touretappes.

Philipsen en zijn ploeg zullen attent zijn op zogenoemde waaiers. In 2013 zorgde de zijwind op weg naar Saint-Amand-Montrond voor breuken in het peloton, mede geïnitieerd door de Nederlandse ploeg Belkin, de voorloper van Visma – Lease a Bike. Het leverde een spectaculaire etappe op met onder meer tijdverlies voor de Spaanse klassementsrenner Alejandro Valverde. De rit werd wel gewonnen door een attente sprinter: de Brit Mark Cavendish.

Met de Sloveen Tadej Pogacar in het geel stapt het peloton om 13.05 uur in Orléans op de fiets. De andere truien zijn in handen van de Eritreeër Biniam Girmay (groen, punten), de Noor Jonas Abrahamsen (bolletjes, berg) en Remco Evenepoel (wit, jongeren). De Belg is ook de naaste belager in het algemeen klassement van Pogacar. De finish wordt verwacht rond 17.25 uur.