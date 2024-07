Etappezege in Tour betekent heel veel voor emotionele Vingegaard

De overwinning in de elfde etappe van de Tour de France betekent heel veel voor Jonas Vingegaard. De Deen van Visma – Lease a Bike schoot enkele keren vol in het flashinterview tijdens het uitfietsen en was emotioneel toen hij het had over zijn ernstige ongeluk van drie maanden geleden in de Ronde van Baskenland. “Dit betekent heel veel voor me, na wat ik heb doorgemaakt in de afgelopen drie maanden”, aldus Vingegaard.

De tweevoudig Tourwinnaar zei trots te zijn dat hij een etappe kon winnen. “Zeker voor mijn familie, die hebben me de hele tijd gesteund. Ik had dit nooit kunnen doen zonder hen”, zei hij.

Vingegaard moest op 30 kilometer van de streep zijn rivaal Tadej Pogacar laten gaan, toen die demarreerde. “Aanvankelijk kon ik Pogacar niet volgen”, keek hij terug op de etappe. “Zijn aanval was heel sterk. Ik dacht niet dat het ging lukken om terug te komen, maar slaagde daar toch in. Ik ben verrast dat ik hem kon verslaan in de sprint.”