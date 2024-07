Ploegleider Maassen emotioneel na etappezege Vingegaard

Ploegleider Frans Maassen van Visma – Lease a Bike was geëmotioneerd na de etappezege van Jonas Vingegaard in de Tour. De oud-renner was er als ploegleider bij toen de Deen in april hard ten val kwam in de Ronde van Baskenland. “Dat je dan op dit niveau terugkomt, toen had ik het even moeilijk”, zei Maassen.

“Wat in het Baskenland gebeurde, was een doodsstrijd toen”, herinnerde Maassen zich. “Dat was een brok ellende. Niet alleen voor Jonas. Ik zag ook Stef Cras en Jay Vine liggen. Dat was geen mooi aanzicht.”

Maassen had de aanval van Tadej Pogacar op de beklimming van de Puy Marie Pas de Perol verwacht en had stiekem gehoopt dat Vingegaard mee zou kunnen, maar gaf ook toe dat hij vreesde dat het niet zou lukken. “Het was heel spannend of we de Tour daar niet zouden verliezen, maar hij heeft standgehouden. Toen hij daarna meter voor meter terugreed naar Pogacar, voelde dat als een overwinning. Hij herpakte zich fenomenaal en dat hij dan de sprint ook nog kan winnen tegen Pogacar, laat ook zien dat die op zijn limiet zat.”