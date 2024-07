Tourpeloton gaat klimmen in Centraal Massief

Het Tourpeloton wacht in het Centraal Massief de tweede echte bergrit. De elfde etappe voert van Évaux-les-Bains naar Le Lioran, waar wordt gefinisht op 1242 meter hoogte. In de laatste 45 kilometer liggen vier beklimmingen: een van de derde categorie, twee van de tweede en een van de eerste categorie. Op die laatste klim, de Puy Mary Pas de Peyrol op 31 kilometer voor de finish, zijn bovendien bonificatieseconden te verdienen.

De officieuze start is om 11.20 uur, waarna de renners, na een kort geneutraliseerd deel, op weg gaan naar de tussensprint. Die ligt na 65 kilometer in Bourg-Lastic waarna vrij snel hellinkjes van de vierde en de derde categorie volgen. Pas na 160 kilometer gaat het vervolgens naar hoogtes boven de 1000 meter. De laatste keer dat de Tour in La Lioran eindigde won de Belg Greg Van Avermaet die daarna ook de gele trui mocht aantrekken.

Die trui is nu in het bezit van de Sloveen Tadej Pogacar. De Eritreeër Biniam Girmay draagt de groene puntentrui. De Noor Jonas Abrahamsen moet de bergtrui zien te verdedigen, terwijl de Belg Remco Evenepoel in de witte trui rijdt als beste jongere in deze Tour.