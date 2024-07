Vingegaard klopt Pogacar in elfde etappe van Tour de France

Jonas Vingegaard heeft in de elfde etappe zijn eerste ritzege in deze Tour de France geboekt. De Deen van Visma – Lease a Bike versloeg in de rit van Évaux-les-Bains naar Le Lioran in het Centraal Massief medevluchter Tadej Pogacar in de sprint nadat hij de Sloveen op ruim 10 kilometer van de streep had bijgehaald.

In het algemeen klassement behoudt Pogacar de leiding. De twaalfde etappe van donderdag van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot is makkelijker dan de rit van woensdag en biedt weer kansen aan de sprinters.