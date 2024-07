Wielrenner Lemmen twee jaar langer bij Visma – Lease a Bike

Wielerploeg Visma – Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmen opengebroken en met twee jaar verlengd. De 28-jarige ex-militair, die momenteel voor het eerst meedoet aan de Tour de France, ligt tot eind 2027 vast bij het Nederlandse WorldTourteam.

Lemmen werd dit seizoen al vijfde in het algemeen klassement van de Tour Down Under en tweede in de Ronde van Noorwegen. Hij is pas bezig aan zijn tweede seizoen als profwielrenner.

“Bart heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “Hij is twee jaar geleden prof geworden en nu rijdt hij al in de Tour. We geloven dat hij zich nog verder kan ontwikkelen, daarom binden we hem graag langer aan de ploeg. Hij is een heel goede klimmer, heeft al mooie resultaten behaald dit jaar in de Tour Down Under, UAE Tour en Ronde van Noorwegen en bewijst ook in de Tour zijn waarde in dienst van Jonas Vingegaard.”

Lemmen is heel blij met het vertrouwen. “Ik voel me thuis in deze ploeg. Het is ongelooflijk leerzaam om te mogen werken met renners als Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss en Wout van Aert.”