Zieke Belgische wielrenner Declercq valt uit in Tour de France

De Belgische wielrenner Tim Declercq heeft de Ronde van Frankrijk verlaten. De 35-jarige renner van Lidl-Trek was al enkele dagen ziek en na de rit van dinsdag is besloten dat het beter is als hij naar huis gaat, meldt zijn ploeg. Zo raakt het Amerikaanse team na kopman Mads Pedersen een tweede renner kwijt in de Tour.

Het Tourpeloton wacht woensdag in het Centraal Massief de tweede echte bergrit. De elfde etappe voert van Évaux-les-Bains naar Le Lioran, waar wordt gefinisht op 1242 meter hoogte. In de laatste 45 kilometer liggen vier beklimmingen: een van de derde categorie, twee van de tweede en een van de eerste categorie.