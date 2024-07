Cavendish raakt met covid besmette ploegmaat Mørkøv kwijt in Tour

Sprinter Mark Cavendish ziet met Michael Mørkøv zijn volgende ploeggenoot bij Astana afhaken in de Tour de France. De Deense sprintvoorbereider testte na de etappe van woensdag positief op het coronavirus en voelde zich nog goed, maar met het oog op langetermijnrisico’s heeft de medische staf toch besloten de renner uit de koers te halen. Eerder haakte de Italiaanse Astana-renner Michele Gazzoli af met een zonnesteek.

De Brit Cavendish krijgt juist donderdag mogelijk een kans op een nieuwe ritzege. Met een sterke sprint in de vijfde etappe boekte de 39-jarige renner vorige week zijn 35e etappeoverwinning ooit in de Tour, waarmee hij het record alleen in handen kreeg. Drie jaar geleden kwam de ploeggenoot van Cees Bol al op gelijke hoogte met wielerlegende Eddy Merckx.

De twaalfde etappe van de Tour gaat vanaf 12.35 uur over 203,6 kilometer van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot, waar rond 17.30 uur de finish wordt verwacht. Behalve sprinters zullen aanvallers ook mogelijkheden zien.