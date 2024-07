Derde ritzege Eritreeër Girmay in Tour de France

De Eritreeër Biniam Girmay heeft de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. De over het algemeen vlakke rit ging van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot over ruim 203 kilometer. De renner van Intermarché-Wanty versloeg in de massasprint de Belg Wout van Aert en de Fransman Arnaud Démare. Het was al de derde ritzege van groenetruidrager Girmay.

De gele trui blijft in handen van de Sloveen Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel en de Deen Jonas Vingegaard zijn zijn voornaamste belagers. De Sloveen Primoz Roglic raakte door een val achterop en verloor bijna 2,5 minuten. Hij zakte naar de zesde plaats in het algemeen klassement. Vrijdag volgt een grotendeels vlakke etappe van Agen naar Pau, aan de voet van de Pyreneeën. Daar volgen in het weekeinde twee zware bergetappes.

Het was vooraf de vraag of er een dag na een pittige bergetappe animo was voor een ontsnapping. Het duurde even, maar vier renners trokken ten aanval: de Fransen Valentin Madouas, Quentin Pacher en Anthony Turgis en de Noor Jonas Abrahamsen, die ongetwijfeld kansen zag enkele punten te veroveren voor het bergklassement.

Terwijl dat gebeurde, stapte achter het peloton Fabio Jakobsen af. De Nederlandse sprinter van dsm-firmenich PostNL had het vanaf de eerste dag lastig, raakte achterop en zag al snel het kansloze van zijn missie in.

De ploeg Alpecin-Deceuninck hield de controle over de vlucht en liet het viertal vooraan niet te ver wegrijden. Met anderhalve minuut voorsprong bereikten ze de tussensprint in Gourdon waar Turgis, zondag winnaar van de graveletappe, de meeste punten pakte. Achter de vier koplopers bleef Girmay zijn Belgische concurrent Jasper Philipsen voor.

Turgis liet zich ruim 60 kilometer voor de finish terugzakken, terwijl het vooraan overgebleven trio nog ruim een minuut voorsprong had. Die marge slonk snel, op iets meer dan 40 kilometer voor de streep was de ontsnapping ten einde.

Twaalf kilometer voor de finish waren tal van renners betrokken bij een valpartij. De Sloveen Primoz Roglic was een van de slachtoffers. Hij vervolgde, omgeven door ploeggenoten, de rit. Mathieu van der Poel zat ook niet meer vooraan, waardoor Philipsen zijn belangrijkste helper miste. De Belg kwam niet verder dan de zesde plaats.