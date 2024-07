Pogacar leeft in Tour mee met gevallen Roglic

De Sloveen Primoz Roglic verloor in de twaalfde etappe van de Tour de France meer dan twee minuten door een val. Ruim 10 kilometer voor de finish ging een aantal renners tegen de grond, had ook geletruidrager Tadej Pogacar gehoord. “Ik hoorde na afloop dat Primoz erbij lag. Dat is heel triest voor hem”, sprak hij over zijn landgenoot.

Roglic zakte van de vierde naar de zesde plaats in het algemeen klassement. “Het is echt jammer. Primoz is in goede vorm en ik verwachtte nog veel van hem. Hij zou zich zeker gaan mengen in de strijd om de gele trui de komende week. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Hij is een vechter”, aldus Pogacar.

Roglic was een dag eerder kort voor de finish tijdens een afdaling ook al ten val gekomen, waarna hij snel weer was opgestapt. Dat kostte hem geen tijdverlies omdat de val binnen de laatste drie kilometer was. Ditmaal begeleidden zijn ploeggenoten hem, maar was het tegen een op drift geraakt peloton een kansloze strijd.