Tennisster Paolini na winst op Vekic naar finale Wimbledon

Tennisster Jasmine Paolini heeft zich voor het eerst in haar loopbaan gekwalificeerd voor de finale van Wimbledon. De als zevende geplaatste Italiaanse won in drie sets van Donna Vekic uit Kroatië, de nummer 37 van de wereld: 2-6 6-4 7-6 (8).

Het is voor de 28-jarige Paolini de tweede grandslamfinale van haar carrière. Ze verloor een maand geleden de finale op Roland Garros van de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek.

Paolini en Vekic maakten er een meeslepend gevecht van. De wedstrijd was met 2 uur en 51 minuten de langste halve finale in de geschiedenis van het vrouwenenkelspel op Wimbledon. Vekic stond op sommige momenten huilend op de baan na het verliezen van belangrijke punten.

Paolini begon moeizaam aan de wedstrijd en verloor de eerste set na een dubbele break. Daarna herpakte ze zich en forceerde ze bij een 4-4-stand de beslissende break van de tweede set.

In de derde set kwam Paolini terug van een 3-0-achterstand tot 3-3. Later in de set miste ze twee wedstrijdpunten. In de tiebreak besliste Paolini de wedstrijd met haar derde wedstrijdpunt.

Paolini is de eerste tennisster sinds Serena Williams in 2016 die in één seizoen zowel de finale van Wimbledon als van Roland Garros speelt. “Ik weet niet wat me de laatste maanden overkomt”, zei Paolini op de baan na wedstrijd. “Dit is voor mij een droom die uitkomt. Ik geniet met volle teugen van wat ik nu meemaak. Deze halve finale herinner ik me waarschijnlijk voor de rest van mijn leven.”

In de finale treft Paolini zaterdag de winnares van de andere halve finale, tussen Elena Rybakina uit Kazachstan en Barbora Krejcikova uit Tsjechië.