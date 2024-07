Teunissen roemt prestatie ploeggenoot Girmay in Tour: fenomenaal

Om de prestatie van zijn ploeggenoot Biniam Girmay te omschrijven gebruikte Mike Teunissen het woord fenomenaal. De Eritreeër had al eens een rit in de Giro gewonnen en de Vlaamse koers Gent-Wevelgem. Maar na zijn derde ritzege in de Tour de France geldt hij nu ook als een van de snelste sprinters in het wielerpeloton.

“Hij laat echt goede dingen zien en als ploeg ondersteunen we hem daar heel goed bij. Het wordt weer champagne vanavond. Als er nog is”, lachte Teunissen, die eerder in zijn tijd bij Jumbo-Visma al eens een Tourrit won en de gele trui droeg. “Het is super om deel uit te maken van een ploeg die het zo goed doet. Dat is me eerder ook wel eens gebeurd, maar winnen went nooit. Het is een mooi gezicht als je voor je weer die grote armen in de groene trui omhoog ziet gaan. Fenomenaal.”

Teunissen sprak over een lastige dag, waarin het tussen Aurillac en Villeneuve-sur Lot nooit echt vlak was. “En het was ook nog heel warm. Dat maakt het ook lastig. Je ziet ook, met Wout van Aert als tweede achter Bini, dat het de sterke mannen zijn die het hier doen.”