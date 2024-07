Tourrenners op weg voor twaalfde etappe

Het peloton in de Tour de France is vanuit Aurillac vertrokken voor de twaalfde etappe, een rit over ruim 203 kilometer naar Villeneuve-sur-Lot. Na een lastige etappe door het Centraal Massief wordt het gebergte weer verlaten en gaat het richting finish vooral licht bergaf. Naar verwachting wordt rond 17.15 uur gesprint om de ritzege.

De Deen Michael Mørkøv ging vanwege een coronabesmetting niet meer van start, waardoor nog 167 renners in koers zijn. Die treffen onderweg drie korte beklimmingen van de vierde categorie, de laatste op 68 kilometer voor de finish in Villeneuve-sur-Lot. De tussensprint ligt na 110 kilometer in Gourdon.

De gele trui is nog steeds in handen van Tadej Pogacar. De Sloveen breidde zijn voorsprong op de Belg Remco Evenepoel uit naar 1.06 minuut. De Deen Jonas Vingegaard, winnaar van de elfde etappe, volgt op 1.14. Evenepoel draagt als leider van het jongerenklassement de witte trui. De Noor Jonas Abrahamsen mag de bergtrui opnieuw aantrekken, al staat hij inmiddels tweede in het bergklassement achter Pogacar. Voor de Eritrese groenetruidrager Biniam Girmay, de leider in het puntenklassement, liggen er kansen met mogelijk een massasprint.