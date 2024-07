Twaalfde Touretappe kans voor sprinters of sterke vluchters

Na de lastige etappe door het Centraal Massief, krijgen de sprinters weer een kans in de twaalfde etappe van de Tour de France. De rit gaat vanaf 12.35 uur over 203,6 kilometer in zuidwestelijke richting van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot, waar rond 17.30 uur de finish wordt verwacht. Aanvallers zullen echter ook mogelijkheden zien.

Het parcours van de etappe is zeker niet vlak. Het gaat immers op en af door de regio’s Cantal en Lot. Maar met drie beklimmingen van de vierde categorie is het niet te lastig voor de sprinters, al grepen die de twee keer dat de Tour finishte in Villeneuve-sur-Lot wel naast de zege. In 2000 kwam Erik Dekker na een solo van 30 kilometer aan in de finishplaats. Het was zijn eerste van drie etappezeges in die Tour.

Tadej Pogacar start opnieuw in de gele trui. De Sloveen heeft zijn voorsprong op de Belg Remco Evenepoel uitgebreid tot 1.06 minuut. Evenepoel draagt zelf de witte trui van het jongerenklassement. De Noor Jonas Abrahamsen verloor de leiding in het bergklassement aan Pogacar, maar hij draagt de bolletjestrui nog wel. Biniam Girmay uit Eritrea vertrekt in de groene trui van het puntenklassement.