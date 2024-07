Delmee tot en met Spelen 2028 bondscoach hockeyers Oranje

Jeroen Delmee blijft tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles de bondscoach van de Nederlandse hockeyers. Hockeybond KNHB heeft zijn aflopende contract en dat van assistent Eric Verboom met vier jaar verlengd, meldt de bond op de website.

“We zijn als bond erg tevreden over de weg die drie jaar geleden is ingeslagen. De goede ontwikkeling van de verjongde spelersgroep en de professionele en positieve sfeer die er zowel binnen als rondom het team heerst, zijn voor ons signalen dat we destijds de juiste keuze hebben gemaakt”, licht technisch directeur Clarinda Sinnige toe.

Delmee stapte in na de voor Oranje mislukte Spelen van 2021 in Tokio, met de zesde plaats als resultaat. Vorig jaar pakte zijn ploeg in Duitsland de Europese titel. In Parijs gaan de mannen voor het eerste olympisch goud sinds 2000, toen Delmee zelf meespeelde.