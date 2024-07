Golfer Luiten staakt juridische strijd voor plek op Spelen

Golfer Joost Luiten ziet af van juridische stappen om toch nog aan de Olympische Spelen mee te doen en is er definitief niet bij in Parijs. De 38-jarige Zuid-Hollander dacht na een gewonnen rechtszaak tegen sportkoepel NOC*NSF alsnog naar de Spelen te mogen, maar vervolgens bleek de internationale golffederatie IGF zijn plek al te hebben vergeven. Daarop gaf het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Luiten geen toestemming alsnog mee te doen.

“Om aan de Spelen mee te mogen doen moet ik van het IOC winnen, maar die hebben juridisch gezien weinig fout gedaan. De fouten zijn gemaakt bij het NOC en IGF en daar kan het IOC achter schuilen. Helaas, maar dat is het systeem waar je tegen vecht en bijna niet van kan winnen”, laat Luiten weten aan het ANP.

Luiten had eerder aan de internationale eisen voldaan, maar niet aan de aanvullende eisen van NOC*NSF. De sportkoepel had de golfer daarom niet opgenomen in de olympische equipe. Luiten spande een kort geding aan tegen NOC*NSF en won. De sportkoepel had de golfer daarna aangemeld bij het Internationaal Olympisch Comité, maar dat bleek te laat te komen.

“Ik laat het achter me en focus op de normale toernooien waar het politiek gezien iets minder gedoe is”, besluit Luiten.

De Nederlander was er op de Spelen van Rio in 2016 wel bij. Hij eindigde toen als 27e.