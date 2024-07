Laatste Spelen voor hoogspringer en olympisch kampioen Barshim

Hoogspringer Mutaz Barshim uit Qatar heeft op Instagram laten weten dat de Spelen van Parijs zijn laatste zijn. Hij draagt de nationale vlag tijdens de openingsceremonie. De 33-jarige Barshim won in 2021 goud in Tokio in een memorabele finale.

Hij deelde het goud namelijk met de Italiaan Gianmarco Tamberi. Beiden gingen over 2,37 meter in precies evenveel pogingen. Pas op 2,39 viel de lat tot drie keer toe af.

De gelijke stand leidde tot een conversatie met de olympisch official voor het hoogspringen. Deze stelde in eerste instantie een “jump-off” voor om een beslissing te forceren. “Kunnen we twee gouden medailles krijgen?”, vroeg Barshim daarop. De official knikte en zorgde voor grote blijdschap bij beide atleten.

Barshim veroverde naast het goud in Tokio ook zilver op de Spelen van 2012 en 2016 en werd drie keer wereldkampioen.