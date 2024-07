Peloton vertrokken voor rit naar Pau met kansen voor sprinters

Zonder klassementsrenner Primoz Roglic is het peloton richting de Pyreneeën vertrokken voor de dertiende etappe van de Tour de France. De rit voert van Agen over 165,3 kilometer naar Pau, aan de voet van het hooggebergte, dat voor de etappes van zaterdag en zondag op het programma staat. De etappe naar Pau biedt nog een kans voor de sprinters.

De etappe gaat over relatief vlak terrein en kent pas in de slotfase twee klimmetjes van de vierde categorie. De laatste daarvan, de Côte de Simacourbe, heeft de top op bijna 30 kilometer van de streep in Pau, waar de finish rond 17.30 uur wordt verwacht. Voor de sprintploegen is er dus nog voldoende tijd om een eventuele achterstand goed te maken.

Behalve Roglic gaan ook Jonas Rickaert en Søren Kragh Andersen van Alpecin-Deceuninck niet meer van start. Zij kwamen buiten de tijdslimiet binnen in de twaalfde etappe, net als de gevallen Alexei Loetsenko.

De Sloveen Tadej Pogacar leidt zowel in het algemeen klassement als het bergklassement. Hij draagt het geel, terwijl de Noor Jonas Abrahamsen in zijn plaats de bergtrui mag dragen. De Eritreeër Biniam Girmay zit na zijn derde ritzege nog steviger in het groen als leider van het puntenklassement. De Belg Remco Evenepoel, tweede achter Pogacar, draagt de witte trui als leider van het jongerenklassement.