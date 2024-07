Philipsen sprint in dertiende Touretappe naar tweede ritzege

Wielrenner Jasper Philipsen heeft in de dertiende etappe van de Tour de France zijn tweede ritzege geboekt. De Belgische sprinter van Alpecin-Deceuninck was na 165,3 kilometer tussen Agen en Pau de beste in de massasprint. Hij bleef zijn landgenoot Wout van Aert en de Duitser Pascal Ackermann voor.

Voor Philipsen, teamgenoot van wereldkampioen Mathieu van der Poel, is het de achtste etappezege in totaal in de Tour de France. De 26-jarige Belg won eerder in deze Tour de tiende etappe.

De gele trui blijft in het bezit van de Sloveen Tadej Pogacar. Zaterdag volgt de eerste van twee bergetappes in de Pyreneeën, van Pau naar Saint-Lary-Soulan op de Pla d’Adet.