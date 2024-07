Primoz Roglic gaat niet meer van start in de dertiende etappe van de Tour de France. De Sloveense kopman van Red Bull-Bora-Hansgrohe was betrokken bij een valpartij in de twaalfde etappe en kwam op achterstand binnen in Villeneuve-sur-Lot.

“Primoz Roglic is grondig onderzocht door onze medische staf na de etappe van gisteren. Er is besloten dat hij niet meer start vandaag om zich te focussen op de komende doelen. We wensen je een spoedig herstel, Primoz”, laat de ploeg via X weten.