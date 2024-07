Zesde rit Giro voor renster Lippert, Longo Borghini houdt roze

Wielrenster Liane Lippert heeft de zesde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De 26-jarige Duitse van Movistar was in de rit van Benedetto del Tronto naar Chieti over 159 kilometer de beste van de drie overgebleven vluchters. Ze bleef de Amerikaanse Ruth Edwards en Erica Magnaldi uit Italië in het sprintje voor.

Op 21 seconden eindigde rozetruidraagster Elisa Longo Borghini als vierde. Ze behoudt daarmee haar marge van drie seconden op de Belgische Lotte Kopecky, die in dezelfde tijd als zevende eindigde. Pauliena Rooijakkers staat negende op 1.34 minuut.

De Giro gaat zaterdag verder met een bergetappe die eindigt op de Blockhaus van de buitencategorie. Zondag volgt de laatste etappe.